Ufuk Özkan’a ne oldu?

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, haber sevenlerini korkutmuştu. Hastaneye kaldırılan Özkan'la ilgili peş peşe kafa karıştıran haberler geldi. Önce intihar iddiası yalanlandı. Ama sonra yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncunun son durumunu kardeşi Umut Özkan açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN