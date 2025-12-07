07 Aralık 2025, Pazar

Ağ gelin türküsü nasıl yazıldı?
Bir Türkünün Hikayesi programımız bu hafta Erciyes'in yamaçlarından yükselen bir feryadın asırlardır dillerden düşmeyen bir efsanenin izini sürüyor.  Ağ gelin türküsü kimi için bir ağıt kimi için bir annenin yürekten kopan duası. Efsanelere konu olan bu türkü 1600'lü yıllardan günümüze gelirken bir gelinin onuru uğruna verdiği mücadelenin bir yiğidin sevdiğine ettiği ahdin sesi oluyor.
