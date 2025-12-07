Kümese kapatılan 3 kardeşin durumu nasıl?

Ankara'da amca ve yengeleri tarafından 7 yıldır kümeste yaşamaya mahkum edilen biri engelli 3 kardeş kurtarıldı. Yenge ve amcaya kardeşlere bakmaları için maaş bağlandığı ancak çiftin çocuklara bakmadığı ortaya çıktı. Ayrıca yengenin eve misafir geldiğinde çocukları eve aldığı gittiklerinde ise yeniden kümese attığı öğrenildi.

