07 Aralık 2025, Pazar
Kümese kapatılan 3 kardeşin durumu nasıl?
Giriş: 07.12.2025 11:29
Ankara'da amca ve yengeleri tarafından 7 yıldır kümeste yaşamaya mahkum edilen biri engelli 3 kardeş kurtarıldı. Yenge ve amcaya kardeşlere bakmaları için maaş bağlandığı ancak çiftin çocuklara bakmadığı ortaya çıktı. Ayrıca yengenin eve misafir geldiğinde çocukları eve aldığı gittiklerinde ise yeniden kümese attığı öğrenildi.