Uçan doktor! İlk test gerçekleştirildi

İngiltere'de sağlık görevlilerinin hastalara acil müdahalesi için Great North Air Ambulance Service(GNAAS) tarafından tasarlanan uçan doktor ülkenin Lake kentinde test edildi. İngiltere'de sağlık görevlilerinin hastalara acil müdahalesi için Great North Air Ambulance Service(GNAAS) tarafından tasarlanan uçan doktor ülkenin Lake kentinde test edildi.