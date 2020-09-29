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Uçan doktor! İlk test gerçekleştirildi

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Giriş: 29.09.2020 17:07
İngiltere'de sağlık görevlilerinin hastalara acil müdahalesi için Great North Air Ambulance Service(GNAAS) tarafından tasarlanan uçan doktor ülkenin Lake kentinde test edildi. İngiltere'de sağlık görevlilerinin hastalara acil müdahalesi için Great North Air Ambulance Service(GNAAS) tarafından tasarlanan uçan doktor ülkenin Lake kentinde test edildi.
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