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Uçak evin salonuna girdi

İHA
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Giriş: 03.01.2021 15:08
Son dakika haberi... ABD’de küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu, uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçak evin üzerine düştü. Uçakta bulunan biri pilot, 2'si yolcu 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın üzerine düştüğü evde bulunan 5 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kaza nedeniyle evin bir kısmı alev aldı.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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