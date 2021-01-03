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Feci olay! Evin salonuna aniden uçak girdi

Son dakika haberi... ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği sırada ailenin oturma odasından başka bir odaya geçmesinin can kaybının artmasının önüne geçtiği kaydedildi.

AA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 14:09
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Feci olay! Evin salonuna aniden uçak girdi

CNN'nin haberine göre, Oakland polisi, küçük bir uçağın Detroit'in Oakland kasabasında bir evin üzerine düştüğünü duyurdu.

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Feci olay! Evin salonuna aniden uçak girdi

Yetkililer, kazada biri pilot, 2'si yolcu olmak üzere 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Feci olay! Evin salonuna aniden uçak girdi

Kazanın meydana geldiği sırada ailenin oturma odasından başka bir odaya geçmesinin can kaybının artmasının önüne geçtiği kaydedildi.

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Feci olay! Evin salonuna aniden uçak girdi

Uçağın düştüğü evdeki ailenin kedisi ölürken, kaza nedeniyle evin bir kısmı da alev aldı.

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Feci olay! Evin salonuna aniden uçak girdi

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