Üç aracın karıştığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı

Kent merkezinde Uzun Mehmet Camii önündeki ana yolda dün meydana gelen zincirleme kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kontrolden çıkan otomobillerin savrulduğu kazada, şans eseri can kaybı yaşanmazken, camiden çıkıp yola ilerleyen üç kişinin kazadan saniyelerle kurtulduğu ortaya çıktı. Aracın adeta bir ok gibi üzerlerine doğru fırladığını gören cemaat, can havliyle sağa sola kaçışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların büyük bir korku ve panik yaşadığı o dehşet anları, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.