Üçlü savunma anlaşmasına A Haber’de kritik yorum: "Savunma hattı gerçekleştiriliyor"

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı A Haber’de değerlendiren Stratejist Mehmet Bozkuş ve Prof. Dr. Zakir Avşar, anlaşmanın bölgesel güvenlik ve caydırıcılık açısından yeni bir dönem başlattığını belirtti. Uzmanlar, üç ülke arasındaki savunma iş birliğinin askeri kapasite, enerji güvenliği ve stratejik bağımsızlık açısından bölgedeki güç dengelerine etkisini değerlendirdi.