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Mekke Anlaşması dengeleri nasıl değiştirecek? Ortak savunmada kritik detaylar

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke’de imzalanan ortak savunma anlaşmasını A Haber’de değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, anlaşmanın savunma ve caydırıcılık esasına dayandığını söyledi. Müderrisoğlu, bir ülkeye yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış kabul edileceğini belirterek Türkiye’nin Pakistan üzerinden nükleer güvenlik şemsiyesinin parçası haline geldiğini ifade etti.

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