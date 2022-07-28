Tuz gölü doğalgaz depolama tesisi tamamen dolu

Türkiye'nin iki yer altı doğalgaz deposunda toplam doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yapımı devam eden tuz gölü yer altı doğalgaz depolama tesisinde kışa hazırlık başladı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.