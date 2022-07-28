28 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tuz gölü doğalgaz depolama tesisi tamamen dolu

Tuz gölü doğalgaz depolama tesisi tamamen dolu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2022 14:53
Türkiye'nin iki yer altı doğalgaz deposunda toplam doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yapımı devam eden tuz gölü yer altı doğalgaz depolama tesisinde kışa hazırlık başladı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
Cani koca evdekileri uyurken katletti
Cani koca evdekileri uyurken katletti
Tuz gölü doğalgaz depolama tesisi dolu
Tuz gölü doğalgaz depolama tesisi dolu
Baba oğul dehşeti yaşadılar!
Baba oğul dehşeti yaşadılar!
Osmanlı ahlakını yansıtıyor!
Osmanlı ahlakını yansıtıyor!
Gözü dönen kardeş hastanede dehşet saçtı!
Gözü dönen kardeş hastanede dehşet saçtı!
Kızının sevgilisi olduğunu duydu, sinir krizi geçirdi
Kızının sevgilisi olduğunu duydu, sinir krizi geçirdi
’Diyarbakır Ciğer Kebabı’ tescillendi!
'Diyarbakır Ciğer Kebabı' tescillendi!
Yabancı kadın çocuklarını böyle tokatladı!
Yabancı kadın çocuklarını böyle tokatladı!
Hollanda cesur anne Latife Peker’i konuşuyor
Hollanda cesur anne Latife Peker'i konuşuyor
Muhammed Cem’in sağlık durumu nasıl?
Muhammed Cem'in sağlık durumu nasıl?
Kahramanmaraş’ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
Drift yapan 2 magandaya ceza
Drift yapan 2 magandaya ceza
Daha Fazla Video Göster