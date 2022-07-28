28 Temmuz 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tuz gölü doğalgaz depolama tesisi tamamen dolu
Türkiye'nin iki yer altı doğalgaz deposunda toplam doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yapımı devam eden tuz gölü yer altı doğalgaz depolama tesisinde kışa hazırlık başladı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.