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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG Afyonkarahisar'da görücüye çıktı! Vatandaş yoğun ilgi gösterdi: Davul zurna eşliğinde...

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Giriş: 27.05.2023 11:53
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde görücüye çıktı. TOGG'un ilk akıllı cihaz modeli T10X büyük beğeni toplarken, vatandaşlar TOGG’u davul zurna eşliğinde karşıladı. İşte o anlar...
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