25 Haziran 2024, Salı
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Türkiye'nin yangın risk haritası açıklandı! Yangın riski en fazla olan bölgeler hangileri?
Hava sıcaklığının artmasıyla orman yangınları da arttı. Yangınların ardından Türkiye'nin yangın risk haritası açıklandı. Doğu ve Güneydoğu çok aşırı tehlikeli olarak ilk sırada yer alıyor. Ayrıntıları Gaziantep'te bulunan A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.