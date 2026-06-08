Milyoner'e damga vuran anlar! Sorunun yanıtı herkesi şoke etti

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen ve yıllardır ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 07 Haziran 2026 akşamında yayınlanan yeni bölümüyle seyircisine eğlendiren anlar yaşattı. Sevilen yarışmada birbirinden farklı yarışmacılar dahil olurken, Çağla Kaba isimli yarışmacı 200 bin TL değerindeki sorunun kilidini açtı. Genç yarışmacıya programda "Nabekâr" kelimesinin anlamı sorulurken, yanıtı "evli" olarak veren yarışmacı hayatının şokunu yaşadı. İşte Milyoner'de yaşanan o anlar...