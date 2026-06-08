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Giriş Tarihi:
08 Haziran 2026 17:03
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Mehmet Reşit Ak 138 yaşında, 250'den fazla torunu var
Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan 138 yaşındaki Mehmet Reşit Ak, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını hareket etmek ve sağlıklı beslenmek olarak özetledi.
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