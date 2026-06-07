Başkan Erdoğan'dan ara seçim tebriği: Büyük bir zaferi kucakladık

Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat’ta 6 beldede yapılan seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı 5’ini kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla telefon bağlantısı gerçekleştirerek hayırlı olsun mesajı verdi. AK Parti'nin kazandığı belde Nevşehir Mustafapaşa'da bulunan Demir'in telefonundan seslenen Erdoğan "Büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Bu davaya gönül veren tüm kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum." dedi.