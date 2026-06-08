CHP Sözcüsü Sarı'dan grup toplantısı açıklaması

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki liderlik yarışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında dev bir krize dönüştü. Her iki isim de "Grup toplantısını ben yapacağım" diyerek resti çekti. Yarın Meclis grup salonunda kimin kürsüye çıkacağı belirsizliğini korurken, tarafların geri adım atmayan tavrı gerilimi artırdı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı da "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek" dedi.