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Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu! Bağlılık Hasan filminin konusu ne?

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Giriş: 01.11.2021 10:55
Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu. Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Bağlılık Hasan filmi, 94'üncü Akademi Ödülleri için adayı oldu. Bağlılık Hasan, Kaplanoğlu'nun bir önceki filmi olan ve yine Oscar aday adayı olarak belirlenen Bağlılık Aslı filmiyle başlayan Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi olma özelliği taşıyor. Film, babasından miras kalan topraklarda geçimini bahçecilik ve çiftçilikle sağlayan bir adamın hikayesini anlatıyor. 94. Akademi Ödülleri 27 Mart 2022'de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.
Bağlılık Hasan filmi Türkiyenin Oscar adayı seçildi ''BAĞLILIK HASAN'' FİLMİ TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI SEÇİLDİ

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