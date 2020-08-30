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Türkiye'nin konuştuğu Toroslar'ın kardeleni 'yörük kızı' Emine A Haber'de

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Giriş: 30.08.2020 14:13
Güncelleme:30.08.2020 14:18
Antalya Akseki’de yaşayan 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça, yaylalarda hayvan otlatırken derslerini de ihmal etmiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi Twitter hesabından 'Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine' için paylaşımda bulunmuştu. Hikayesiyle Türkiye’nin gündemine oturan Küçükakça, A Haber muhabiri İbrahim Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Antalya Akseki'de yaşayan 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça, yaylalarda hayvan otlatırken derslerini de ihmal etmiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi Twitter hesabından 'Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine' için paylaşımda bulunmuştu. Hikayesiyle Türkiye'nin gündemine oturan Küçükakça, A Haber muhabiri İbrahim Doğan'ın sorularını yanıtladı.

Küçükakça, hayvan otlatırken yaptıklarını anlatarak, "Çanta kalem defter buluyorum, resim yapıyorum günlük yazıyorum. Hayvanlarla ilgili şeyler de okuyorum zor olmuyor" dedi.

YÖRÜK KIZININ HAYALİ DOKTOR OLMAK

Küçükakça, ileride hangi mesleği yapmak istediği sorusuna "Doktor, doktor olamazsam hemşire olmayı planlıyorum." cevabını verdi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN EMİNE BETÜL'E DESTEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi Twitter hesabından 'Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine' için paylaşımda bulunmuştu.

Emine Erdoğan yaptığı açıklamada, "Torosların kardeleni sevgili kızım Emine! Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim. Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız. Gözlerinden öpüyorum." ifadeleriyle müjdeli haberi verdi.

Emine Erdoğan Yörük kızı Emine için elini uzattı! Torosların kardeleni Emineye duygusal mesaj EMİNE ERDOĞAN YÖRÜK KIZI EMİNE İÇİN ELİNİ UZATTI! TOROSLAR'IN KARDELENİ EMİNE'YE DUYGUSAL MESAJ

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