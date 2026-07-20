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Samsun’da CHP İl Başkanlığı’nda devir teslim gerginliği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanlığı’nda ’mutlak butlan’ kararı sonrasında görevden alınan Mehmet Özdağ ile yerine atanan Mehmet Pank arasında gergin anlar yaşandı.

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