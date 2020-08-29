Emine Erdoğan Yörük kızı Emine için elini uzattı! Toroslar'ın kardeleni Emine'ye duygusal mesaj

"HAYALİ DOKTOR OLMAK"

Okulunu çok özlediğini ve dersleri sınıfta görmek istediğini dile getiren Küçükakça, bunun bir an önce olabilmesi için herkesin maske takmasını ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmesini diledi.

Baba Küçükakça ise yaz aylarında çocuklarının da dağları çok sevdiği için kendisiyle havyan otlatmaya geldiğini kaydetti.

Kızının okuma azminin kendisini de mutlu ettiğini ifade eden Küçükakça, "İnşallah doktor olma hayalini gerçeğe dönüştürür." dedi.