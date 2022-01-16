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Türkiye'nin kanını donduran katliam! Her yerde aranıyor: 3 kişiyi öldürdü

DHA
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Giriş: 16.01.2022 16:41
Kayseri'de yaşanan olay Türkiye'nin kanını dondurdu. Miras nedeniyle çıkan tartışmada kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile dayıları Serdar Yılmaz'ı tabancayla öldüren Mehmet Yılmaz, sırra kadem bastı.
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