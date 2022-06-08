08 Haziran 2022, Çarşamba
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Türkiye'nin ilk görevi için 36 bin başvuru! Türk astronot uzayda 1 hafta kalacak
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmak için yapılan başvuru sayısı 36 bini geçti. Cumhuriyetin yüzüncü yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Türk astronot uzayda bir hafta deney yapacak.