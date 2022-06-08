Türkiye'nin ilk görevi için 36 bin başvuru! Türk astronot uzayda 1 hafta kalacak

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmak için yapılan başvuru sayısı 36 bini geçti. Cumhuriyetin yüzüncü yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Türk astronot uzayda bir hafta deney yapacak.

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