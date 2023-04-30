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Türkiye'nin güvenliği onlara emanet! Bakan Akar halka tek tek anlattı: Teröristlerin sığınakları başlarına yıkıldı

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Giriş: 30.04.2023 14:31
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Mehmetçik şu anda Zap’ta, Gabar’da, Gara’da teröristlerin peşinde. Teröristlerin barınakları, sığınakları başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor” dedi.
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