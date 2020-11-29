29 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye’nin en kalitesiz havası Düzce’de ölçüldü

Türkiye’nin en kalitesiz havası Düzce’de ölçüldü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2020 10:50
Güncelleme:29.11.2020 11:00
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Merkezi’ne bağlı Sürekli İzleme Merkezi verilerine göre Türkiye’nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi verilerine göre Düzce'nin hava kirliliği durumu kırmızı alarm vermeye başladı.

Bununla birlikte açıklanan verilere göre Türkiye'de havası en kirli olan il Düzce oldu. Düzce'de temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken endeks değeri 174'e kadar yükseldi.

Hava kirliliğinin korona virüs üzerine etkisi üzerine yapılan araştırmaların ardından vatandaşların merak ettiği hava kaliteleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anbean paylaşılıyor.

Buna göre Türkiye'nin en kalitesiz havası 174 ile Düzce olurken, ikinci sırada 172 ile başkent Ankara yer aldı. En kalitesiz havaya sahip üçüncü şehir ise 171 endeks değeri ile Hakkari oldu.

HAVASI EN TEMİZ ŞEHİR BURSA

Bakanlığın Hava Kalitesi İzleme Merkezine bağlı Sürekli İzleme verilerinden alınan bilgilere göre havası en temiz şehir Bursa oldu.

Sanayi şehri olarak bilinen ve birçok sanayi kuruluşunun ilk tercih ettiği şehirlerden birisi olan Bursa'da hava kalite endeksi 10 olarak ölçüldü. Bursa'yı 11 endeks ile Kastamonu ve Bitlis takip etti.

Türkiye'nin 4 büyükşehirlerinden birisi olan İstanbul'da hava kalitesi 96 ile ölçülerek orta derecede olurken, İzmir'de 111 endeks ölçümü ile havası hassas olarak görüldü. Türkiye'nin batısında turist akınına uğrayan Antalya ise 54 endeks derecesi ile orta hava kalitesi ile ölçüldü.

En kirli hava o ilde ölçüldü
En kirli hava o ilde ölçüldü
Vosvoslar görenleri şaşırttı
Vosvoslar görenleri şaşırttı
Arkadaşını öldürüp arabasını sattı
Arkadaşını öldürüp arabasını sattı
A Haber ekibi kısıtlama denetiminde
A Haber ekibi kısıtlama denetiminde
Su kuyusunda buldukları şaşkına çevirdi
Su kuyusunda buldukları şaşkına çevirdi
Annem beni evlatlıktan reddeder
"Annem beni evlatlıktan reddeder"
Sokak kısıtlaması başladı! İstanbul'dan ilk görüntüler
Sokak kısıtlaması başladı! İstanbul'dan ilk görüntüler
Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul'da son durum?
Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul'da son durum?
28 Kasım verileri açıklandı! Vaka sayısı 30 binin üzerinde...
28 Kasım verileri açıklandı! Vaka sayısı 30 binin üzerinde...
Prof. Dr. Özlü A Haber'de açıkladı: 50 milyon kişi...
Prof. Dr. Özlü A Haber'de açıkladı: 50 milyon kişi...
Uçakta maske kavgası! Yolcu ile futbolcular birbirine girdi
Uçakta maske kavgası! Yolcu ile futbolcular birbirine girdi
Anadolu'da tedbirlere uyuluyor mu?
Anadolu'da tedbirlere uyuluyor mu?
Daha Fazla Video Göster