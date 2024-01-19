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Türkiye'nin çocuk kanalı Minika afetzede çocukları unutmadı! Kahramanmaraş'ta karne şenliği

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 14:30
Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı Türkiye'nin çocuk kanalı Minika, deprem bölgesinde karne şenliği düzenledi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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