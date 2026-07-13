İki kolunu kaybetti; yılmadı KAAN’ın modelleyicisi oldu

Iğdır'da ilkokul 1’inci sınıfa giderken tırmandığı yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılıp 2 kolunu kaybeden Yusuf Akgün, zorluklara rağmen hayata küsmedi. Yıllar süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından ağzıyla kalem tutarak başladığı resim sanatını mühendislik eğitimine taşıyan Akgün, milli muharip uçak KAAN’ın görsel modelleyicisi oldu, ROKETSAN tarafından geliştirilen iki farklı yüksek hassasiyetli füze olan Atmaca ve Cirit projelerinde yer aldı.