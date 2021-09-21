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Türkiye'nin beşinci büyük gölünde korkutan kuraklık

İHA
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Giriş: 21.09.2021 11:29
Türkiye’nin ikinci Göbeklitepe olması yolunda ilerleyen İznik gölünde bulunan bazilika, kuraklık sebebiyle gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin beşinci büyük gölünde sular 200 metre çekilince, ortaya endişe verici görüntüler çıktı. Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 50 metre açığında bulunan, Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, suların çekilmesiyle iyice gün yüzüne çıktı. Su altı müzesi yapılması konusunda çalışmaları süren bazilika, suların daha da çekilmesiyle su üstü müzesi olacak gibi duruyor. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İznik'te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde, İznik gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi. Batık bazilika, yaşanan kuraklığa bağlı olarak su yüzeyinin üzerine çıktı. Üzerinde kuşların yuva yaptığı bazilikanın parçaları gün yüzüne çıkınca, meraklı vatandaşların ilgi odağı haline gelmeye başladı.
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