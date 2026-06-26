Türkiye'den Venezuela’ya yardım eli: 2 askeri kargo uçağı bölgeye hareket etti

Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan iki askeri nakliye uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bölgeye hareket etti. AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener "Küresel İnsani Yardım Raporları'na göre, gayrisafi milli hasılasına oranla uzun yıllardır dünyada en fazla insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu gururla ifade etmek istiyorum" dedi.