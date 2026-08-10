Adalet Bakanı Akın Gürlek Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu Adalet Bakanlığında kabul etti. Görüşmede Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alındı. Bakan Gürlek, “Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu” dedi. Ortada bir cinayet varsa devletin bunu çözmek zorunda olduğunu belirten Gürlek, düşen helikopterin üzerinden geçen uçağın pilotunun olaydan önce FETÖ'nün sözde TSK imamları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile görüştüğüne dikkat çekti. Gürlek, söz konusu görüşmelerin olayın örgütsel bir eylem olduğuna işaret ettiğini belirtti.