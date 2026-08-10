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DHA

85 yaşındaki annesini sopayla darbetti! O anlar kamerada

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 85 yaşındaki İslim Yaprak, oğlu İbrahim Yaprak (53) tarafından evinin bahçesinde sopayla darbedildi.

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