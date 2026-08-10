Terörsüz Türkiye için tarihi adım! AK Parti Karaman Milletvekili Eser A Haber'de değerlendirdi

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi ile ilgili kritik düzenlemeler TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ederken, A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu’nun konuğu olan AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, yeni yasa teklifinin detaylarını ve toplumsal yansımalarını değerlendirdi. Eser, düzenlemenin temel amacının terörü tamamen bitirerek toplumsal barışı ve kardeşliği kalıcı hale getirmek olduğunu vurguladı.