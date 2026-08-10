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Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Stocker'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Konuk Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, Stocker'a protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stocker'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Stocker'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Stocker, Muhafız Alayı Tören Kıtasını "Merhaba Asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devleti'ni temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

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