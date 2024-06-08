Türkiye’deki koyun ırkları! En yaygın koyun ırkı hangisi…

Türkiye'de genetik çeşitliliği fazla birçok koyun türü bulunuyor. Bölgelerin iklim yapısına ve coğrafi konumuna göre koyun yetiştiriciliği yapılıyor. Bu türlere gelin biraz daha yakından bakalım...

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