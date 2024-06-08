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Türkiye’deki koyun ırkları! En yaygın koyun ırkı hangisi…

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 08.06.2024 09:57
Türkiye'de genetik çeşitliliği fazla birçok koyun türü bulunuyor. Bölgelerin iklim yapısına ve coğrafi konumuna göre koyun yetiştiriciliği yapılıyor. Bu türlere gelin biraz daha yakından bakalım...
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Türkiye’deki koyun ırkları!
Türkiye’deki koyun ırkları!
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