21 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Türkiye'de soğuk hava etkisi! A Haber'de karlı bal keyfi
Türkiye’de soğuk hava etkisi! A Haber’de karlı bal keyfi

Türkiye'de soğuk hava etkisi! A Haber'de karlı bal keyfi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2025 17:49
A Haber muhabiri Yusuf Gül Düzce’nin Yığılca ilçesinden son durumu bildirdi. Gül'ün açıklamaları şöyle: Güzel bir kar yağışı olduğunu söyleyebiliriz Gerçekten lapa lapa kar yağıyor deyimine uyan bir lokasyondayız. Düzce’nin Yığılca ilçesindeyiz. Her yer burada beyaza bürünmüş durumda. Şu anda kar kalınlığının yaklaşık 40 cm kadar ulaştığını söyleyebiliriz. Hemen yanımızda karın olduğu bir tabak görüyorsunuz. Bir yandan da bal var. İbrahim bey bizimle birlikte. Karın üzerine bal dökülüyor. Tadı cidden çok güzel. Yığılca’nın balı meşhur demiştik. İşte bu şekilde bir yandan bal yeniliyor diğer taraftan da kartopu savaşı yapılıyor. Gerçekten çok güzel bir kar yağışı olduğunu söyleyebiliriz. İbrahim bey A Haber muhabiri Yusuf Gül’e yaptığı açıklamada,“Kışın karın üstüne bal dökülerek yenilir böylece enerji toplanılır. Daha önce pekmezlisini denediler ama ballısını ilk defa biz deniyoruz. Ve enerji veriyoruz güç veriyoruz sağlıklı olmalarını diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de soğuk hava etkisi! A Haber’de karlı bal keyfi
Türkiye’de soğuk hava etkisi! A Haber’de karlı bal keyfi
Türkiye'de soğuk hava etkisi! A Haber'de karlı bal keyfi
Kar yağışı İstanbul’u ne zaman terk edecek?
Kar yağışı İstanbul'u ne zaman terk edecek?
Trabzon’da istinat duvarı çöktü! A Haber bölgede
Trabzon’da istinat duvarı çöktü! A Haber bölgede
Türkiye beyaz örtüye teslim! A Haber takipte
Türkiye beyaz örtüye teslim! A Haber takipte
Kontrolden çıkan araç 1 kişiyi ezdi
Kontrolden çıkan araç 1 kişiyi ezdi
Türkiye beyaza büründü
Türkiye beyaza büründü
Arnavutköy’de kar festivali
Arnavutköy'de kar festivali
Polis ekiplerinin çocuklarla kar eğlencesi
Polis ekiplerinin çocuklarla kar eğlencesi
6 ilde ağır vasıta araçlar trafiğe çıkamayacak
6 ilde ağır vasıta araçlar trafiğe çıkamayacak
Adana’da kış festivali! Renkli görüntüler
Adana’da kış festivali! Renkli görüntüler
İstanbul Sibirya soğukları etkisi altında!
İstanbul Sibirya soğukları etkisi altında!
Resmen bize mal pazarladılar
"Resmen bize mal pazarladılar"
Daha Fazla Video Göster