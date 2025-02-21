Türkiye’de soğuk hava etkisi! A Haber’de karlı bal keyfi

A Haber muhabiri Yusuf Gül Düzce’nin Yığılca ilçesinden son durumu bildirdi. Gül'ün açıklamaları şöyle: Güzel bir kar yağışı olduğunu söyleyebiliriz Gerçekten lapa lapa kar yağıyor deyimine uyan bir lokasyondayız. Düzce’nin Yığılca ilçesindeyiz. Her yer burada beyaza bürünmüş durumda. Şu anda kar kalınlığının yaklaşık 40 cm kadar ulaştığını söyleyebiliriz. Hemen yanımızda karın olduğu bir tabak görüyorsunuz. Bir yandan da bal var. İbrahim bey bizimle birlikte. Karın üzerine bal dökülüyor. Tadı cidden çok güzel. Yığılca’nın balı meşhur demiştik. İşte bu şekilde bir yandan bal yeniliyor diğer taraftan da kartopu savaşı yapılıyor. Gerçekten çok güzel bir kar yağışı olduğunu söyleyebiliriz. İbrahim bey A Haber muhabiri Yusuf Gül’e yaptığı açıklamada,“Kışın karın üstüne bal dökülerek yenilir böylece enerji toplanılır. Daha önce pekmezlisini denediler ama ballısını ilk defa biz deniyoruz. Ve enerji veriyoruz güç veriyoruz sağlıklı olmalarını diliyoruz” ifadelerini kullandı.