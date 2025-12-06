06 Aralık 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bir Türkünün Hikayesi! Hacel Obasını Engin Mi Sandın?
Bir Türkünün Hikayesi! Hacel Obasını Engin Mi Sandın?

Bir Türkünün Hikayesi! Hacel Obasını Engin Mi Sandın?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 06.12.2025 13:56
A Haber izleyicileri ve A Haber Radyo’nun dinleyicileri tarafından beğeniyle takip edilen programlarından Bir Türkünün Hikayesi bu bölümünde; Anadolu'nun sessiz bozkırında filizlenen bir sevdanın, yıllara meydan okuyup bir türküye dönüşen hikâyesini izleyici ve dinleyicileri ile buluşturdu. 'Hacel Obasını Engin Mi Sandın' ?türküsü. Bu bir sevda, bir sitem ve yarım kalan bir aşkın hüzünlü hikâyesi…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir Türkünün Hikayesi! Hacel Obasını Engin Mi Sandın?
ABONE OL
Kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu
Kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu
Ankara’da eve çağırdıkları kişiyi gasp ettiler
Ankara'da eve çağırdıkları kişiyi gasp ettiler
Karnabaharda ne kadar rekolte bekleniyor?
Karnabaharda ne kadar rekolte bekleniyor?
Türkiye’de 6 yasaklı köpek ırkı var!
Türkiye'de 6 yasaklı köpek ırkı var!
Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor!
Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor!
700 yıllık yazma eserler İstanbul’da
700 yıllık yazma eserler İstanbul'da
Osmaniye’de feci kaza! Vali Yılmaz A Haber’de
Osmaniye'de feci kaza! Vali Yılmaz A Haber'de
Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 6 ölü, 11 yaralı
Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 6 ölü, 11 yaralı
Hacel Obasını Engin Mi Sandın?
Hacel Obasını Engin Mi Sandın?
Meteoroloji 8 ili uyardı: fırtına ve yağış var!
Meteoroloji 8 ili uyardı: fırtına ve yağış var!
Kauçuk fabrikasında korkutan yangın
Kauçuk fabrikasında korkutan yangın
Köpeğini al animasyona gel!
Köpeğini al animasyona gel!
Daha Fazla Video Göster