Bir Türkünün Hikayesi! Hacel Obasını Engin Mi Sandın?

A Haber izleyicileri ve A Haber Radyo’nun dinleyicileri tarafından beğeniyle takip edilen programlarından Bir Türkünün Hikayesi bu bölümünde; Anadolu'nun sessiz bozkırında filizlenen bir sevdanın, yıllara meydan okuyup bir türküye dönüşen hikâyesini izleyici ve dinleyicileri ile buluşturdu. 'Hacel Obasını Engin Mi Sandın' ?türküsü. Bu bir sevda, bir sitem ve yarım kalan bir aşkın hüzünlü hikâyesi…

