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Türkiye'de omicron varyantına rastlanıldı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SON DAKİKA açıklaması

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Giriş: 03.12.2021 19:34
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. Peki Omicron varyantına Türkiye'de rastlanıldı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde yaptığı açıklamada "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." ifadelerini kullandı.

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