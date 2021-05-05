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Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı düştü! Vefat sayıları endişe verici (5 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu)

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Giriş: 05.05.2021 23:07
Güncelleme:05.05.2021 23:45
Son dakika... Sağlık Bakanlığı’nın 5 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaşıldı. Son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 414 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 464 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594, vefat sayısı 41 bin 883, ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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