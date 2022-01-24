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Türkiye’de kar yağışı etkili oluyor! Yalova-Bursa kara yolu kayan tır nedeniyle kapandı

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Giriş: 24.01.2022 16:50
Güncelleme:24.01.2022 16:52
Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yalova-Bursa kara yolunda kayan tırın dorsesinin yolu kapatması sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yalova-Bursa kara yolunda kayan tırın dorsesinin yolu kapatması sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Yalova-Bursa kara yolunun Soğucak köyü mevkiinde, Yalova yönünde kayan tırın dorsesi yolu kapadı.

Kar yağışı nedeniyle sürücülerin araç hakimiyetinin zorlaştığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye sevk edilen çekicilerle tır yoldan kaldırıldı ve bir saat sonra trafik yeniden normal haline geldi.

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