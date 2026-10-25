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Brezilya’da monoray raylara devrilen vince çarptı: O anlar kamerada
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Brezilya’da monoray raylara devrilen vince çarptı: O anlar kamerada

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde monoray, raylara devrilen vince çarptı. Olayda sadece vinç operatörü yaralandı. Yüreklerin ağza geldiği kaza anbean kameraya yansıdı.

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