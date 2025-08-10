10 Ağustos 2025, Pazar

Türkiye nüfusu yaşlanıyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2025 11:47
Türkiye'nin nüfusundaki önemli değişiklikler aile yapısının dönüşümünde büyük rol oynuyor. Nüfus yaşlanıyor, doğurganlık oranları azalıyor ve bu durum, toplumsal dengemizi tehdit ediyor. Ailelerin güçlendirilmesi ve çocuk sayısının artırılması için çeşitli adımlar atılıyor. Hem genç nüfusu hem de Türk - İslam aile yapısını korumak için neler yapılabilir? Detaylar aile konusunu işlediğimiz özel dosya haberimizde...
