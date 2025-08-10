Türkiye nüfusu yaşlanıyor

Türkiye'nin nüfusundaki önemli değişiklikler aile yapısının dönüşümünde büyük rol oynuyor. Nüfus yaşlanıyor, doğurganlık oranları azalıyor ve bu durum, toplumsal dengemizi tehdit ediyor. Ailelerin güçlendirilmesi ve çocuk sayısının artırılması için çeşitli adımlar atılıyor. Hem genç nüfusu hem de Türk - İslam aile yapısını korumak için neler yapılabilir? Detaylar aile konusunu işlediğimiz özel dosya haberimizde...

