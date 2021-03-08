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Türkiye için "Etna" uyarısı! Muğla'da volkanik kül tehlikesi

A Haber
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Giriş: 08.03.2021 09:53
Güncelleme:08.03.2021 12:29
Şubat ayının ortasından bu yana aktif olan İtalya'daki Etna Yanardağı, Sicilya Adası'nı kül katmanına çevirdi. Volkanik küller ülkemize de ulaştı. Uzmanlar önümüzdeki günler için kritik bir uyarıda bulundu. Riskin boyutu nedir? Özellikle yurdun güneybatısındaki illerde yaşayan vatandaşlar ne yapmalı? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

İtalya'daki Etna Yanardağı, Sicilya Adası'nı kül katmanına çevirdi. Volkanik küller ülkemize de ulaştı. Uzmanlar önümüzdeki günler için kritik bir uyarıda bulundu. Riskin boyutu nedir? Özellikle yurdun güneybatısındaki illerde yaşayan vatandaşlar ne yapmalı? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

Efecik, "Bugünden itibaren Muğla kıyılarında tedbir alınması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

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