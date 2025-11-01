01 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Türk somonunun denize yolculuğu başladı
Türk somonunun denize yolculuğu başladı

Giriş: 01.11.2025 16:24
Özellikle son yıllarda lezzeti ve besleyiciliği açısından iç pazarda çokça tercih edilen Türk somonu, ihracat rakamlarıyla da ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Trabzon'da yetiştirilen somonlar, belirli büyüklüğe ulaştıktan sonra denizlerdeki kafeslere aktarılıyor. Yaklaşık 2,5 ila 3 kilograma geldiklerinde ise başta Rusya olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediliyor.
