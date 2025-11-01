Türk somonunun denize yolculuğu başladı

Özellikle son yıllarda lezzeti ve besleyiciliği açısından iç pazarda çokça tercih edilen Türk somonu, ihracat rakamlarıyla da ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Trabzon'da yetiştirilen somonlar, belirli büyüklüğe ulaştıktan sonra denizlerdeki kafeslere aktarılıyor. Yaklaşık 2,5 ila 3 kilograma geldiklerinde ise başta Rusya olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN