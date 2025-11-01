01 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Türk somonunun denize yolculuğu başladı
Özellikle son yıllarda lezzeti ve besleyiciliği açısından iç pazarda çokça tercih edilen Türk somonu, ihracat rakamlarıyla da ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Trabzon'da yetiştirilen somonlar, belirli büyüklüğe ulaştıktan sonra denizlerdeki kafeslere aktarılıyor. Yaklaşık 2,5 ila 3 kilograma geldiklerinde ise başta Rusya olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediliyor.