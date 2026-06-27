Tekirdağ'da alev alarmı! Yüzlerce dönüm tarım arazisi küle döndü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangınlar, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınlarda yaklaşık 840 dönüm ekili alan ile 20 konteyner ev zarar görürken, bazı yazlık siteler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının geride bıraktığı tahribat dron kamerasıyla görüntülenirken, A Haber Muhabiri Vedat Sezer de bölgeden son durumu ve yangına ilişkin en sıcak gelişmeleri aktardı.