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Haliç’te ışıklı kano, görsel şölen böyle görüntülendi

Haliç’te akşam saatlerinde yapılan ışıklı kano etkinliği adeta görsel şölen oluşturdu. Kanoların su üzerindeki görüntüsü ile Tarihi yarımadanın ışıltısının birleştiği anlar böyle görüntülendi.

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