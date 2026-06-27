Haliç’te ışıklı kano, görsel şölen böyle görüntülendi

Haliç’te akşam saatlerinde yapılan ışıklı kano etkinliği adeta görsel şölen oluşturdu. Kanoların su üzerindeki görüntüsü ile Tarihi yarımadanın ışıltısının birleştiği anlar böyle görüntülendi.