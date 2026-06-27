Hürmüz krizi derinleşiyor! ABD-İran'dan karşılıklı misillemeler: Ateşkes hayal mi oldu?
Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırılarla başlayan gerginlik, ABD ve İran ordularını karşı karşıya getirdi. ABD’nin İran hedeflerini vurmasının ardından, İran Devrim Muhafızları bölgedeki Amerikan üslerine misilleme saldırıları düzenledi. Barış müzakerelerinin sürdüğü bir dönemde tırmanan gerilim, bölgedeki enerji nakil hatlarının güvenliğini yeniden tartışmaya açarken konuya ilişin sıcak bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Ekber Karabağ dikkat çeken açıklamalarda bulundu.