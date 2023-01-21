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Türk mimar Pelin Kaya Malta’da vahşice öldürüldü

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Giriş: 21.01.2023 09:13
Malta'da yaşayan Türk mimar Pelin Kaya kan donduran bir cinayete kurban gitti. Pelin Kaya, bir kişi tarafından önce arabayla ezildi sonra da başına taşla vurularak öldürüldü. İstanbul'da yaşayan ailesi kızlarından gelen acı haberle yıkıldı.
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