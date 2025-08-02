02 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Türk Kızılay’dan Batı Şeria’ya bin 200 gıda kolisi
Türk Kızılay’dan Batı Şeria’ya bin 200 gıda kolisi

Türk Kızılay’dan Batı Şeria’ya bin 200 gıda kolisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2025 16:21
Kıtlıkla mücadele eden Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için çalışan Türk Kızılay bir yandan da Batı Şeria’daki insani ihtiyaçları destekliyor. Bu kapsamda Batı Şeria’nın işgal altındaki Cenin kentine Filistin Kızılay'ı ortaklığıyla bin 200 adet gıda kolisi ulaştırmayı başardı. Çatışmaların ilk gününden beri Gazze’deki insani acıyı hafifletmek için çalışan Türk Kızılay, bölgede aşevi faaliyetiyle günlük sıcak yemek desteğini sürdürüyor. Kızılay ekipleri, Gazze’ye Mısır ve Ürdün üzerinden insani yardım malzemelerinin girişini sağlamak için de çalışmaya devam ediyor. Gazze’nin yanı sıra Batı Şeria’daki insani yardım ihtiyaçlarını destekleyen Kızılay, işgal altındaki Cenin kentine bin 200 gıda kolisi ulaştırmayı başardı. Gıda yardımlarını Türk Türkmen Filistin Dostluk Derneği adına teslim alan yetkililer, yardımları ulaşmasını sağlayan Türk halkına ve Türk Kızılay’a teşekkür etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk Kızılay’dan Batı Şeria’ya bin 200 gıda kolisi
Parktaki çifti uyaran muhtar bıçaklandı!
Parktaki çifti uyaran muhtar bıçaklandı!
Kula’da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti
Kula'da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti
Bisikletten düşen çocuğun bacağına direksiyon saplandı
Bisikletten düşen çocuğun bacağına direksiyon saplandı
Uçakta ayaktaki yolcuya ceza kesildi!
Uçakta ayaktaki yolcuya ceza kesildi!
Sahte diploma iddiasına soruşturma!
Sahte diploma iddiasına soruşturma!
Otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Porsuk Çayı’nın su seviyesi azaldı
Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaldı
SUV aracın ırmağa düştü anlar kamerada
SUV aracın ırmağa düştü anlar kamerada
2 kişi freni boşalan araçtan saniyelerle kurtuldu
2 kişi freni boşalan araçtan saniyelerle kurtuldu
Beypazarı’nda seyir halindeki kamyon devrildi: 1 yaralı
Beypazarı’nda seyir halindeki kamyon devrildi: 1 yaralı
Konya’da yağmur etkili oldu
Konya'da yağmur etkili oldu
Kamyon bariyerlere saplandı!
Kamyon bariyerlere saplandı!
Daha Fazla Video Göster