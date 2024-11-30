Türk futbolcu Alim Aykut Esgi çete üyesi çıktı! 11 bombalı saldırı, adam kaçırma ve işkence...

Bir dönem Bayrampaşaspor ve Akhisarspor'da top koşturan Alim Aykut Esgi'nin Avrupa'nın en azılı suç örgütlerinden birine üye olduğu ortaya çıktı. Eski futbolcunun Mocro çetesi ile birlikte Almanya'da 3 kişiyi kaçırarak işkence ettiği ve bu yüzden tutuklandığı öğrenildi. Mocro çetesinin uyuşturucu savaşı için son 3 ayda 11 bombalı saldırı düzenlediği öğrenilirken; Alim Aykut Esgi'nin çete lideri Sermet A. ile birlikte hareket ettiği belirlendi.

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