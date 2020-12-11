Türk bilim insanlarından Devrim gibi buluş! Trafik sorununa 'otonom araç' ile çözüm

Türk bilim insanları hem trafik sorununa hem zaman sorununa çözüm olabilecek yeni bir sistem geliştirdi. Sistemle, otomobiller sürücüsüz gidebilecek ya da sizi trafik yoğunluğu ile kaza olmayan bir güzergahtan istediğiniz yere götürebilecek. Devrim gibi buluşun detaylarını A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.

Hayaller gerçek oluyor. Yakın dönemde arabalar artık hem sürücüsüz gidebilecek hem de en kısa yolu kendi kendilerine bulabilecekler.

Trafiksiz yolda gidebilmek veya sürücüsüz şekilde araç kullanabilmek. Boğaziçi Üniversitesi'nin geliştirdiği bir yöntemle bunları yapabilmek yakın zamanda mümkün olabilecek.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ilgın Gökaşar,"bağlı otonom araçlar" isimli bir sistem geliştirdi. Bu sistemin yüklü olduğu otomobillerin trafik sorununu ortadan kaldırması hedefleniyor.