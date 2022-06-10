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Türk asıllı vatandaşın Fransız polisince öldürülmesi iddiası güvenlik kamerasında

AA
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Giriş: 10.06.2022 12:39
Fransız polisinin geçen yıl gözaltına aldığı ve ters kelepçe takarak yüz üstü yatırdığı Türk asıllı vatandaş Merter Keskin'in nezarette kelepçeleri çözülmeye çalışıldığı sırada vücuduna yapılan baskıdan nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği görüntülere ulaştı. Aile içi şiddet nedeniyle ocak 2021'de Fransa'nın doğusundaki Selestat kentinde 35 yaşındaki Keskin'i polis gözaltına alarak nezarete attı.
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